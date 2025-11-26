Скидки
Диетолог назвала топ-5 полезных корнеплодов для зимы

Диетолог назвала топ-5 полезных корнеплодов для зимы
Эти овощи особенно важно включить в зимний рацион. По словам диетолога Кэрри Ракстон, эти овощи богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, необходимыми для поддержания здоровья в холодное время года.

В топ-5 вошли:

  • пастернак — лидер по содержанию клетчатки (6,5 г на чашку), которая улучшает микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови;
  • свёкла — защищает сердце и сосуды. Исследования показывают, что свекольный сок способствует снижению артериального давления и улучшает кровоснабжение мозга;
  • сладкий картофель (батат) — укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина А и антиоксидантов. Фиолетовые сорта особенно богаты полифенолами;
  • брюква и репа — поддерживают когнитивные функции мозга. Эти овощи входят в состав диеты MIND, разработанной для сохранения умственного здоровья;
  • морковь — помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию каротиноидов.

Эксперты отмечают, что многие корнеплоды максимально полезны в сыром виде, так как тепловая обработка разрушает часть витаминов.

