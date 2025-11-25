Бренд JOGEL обновил логотип

Российский спортивный бренд одежды JOGEL провёл ребрендинг – обновили логотип, фирменный стиль и слоган.

«Наш логотип стал чище, современнее и динамичнее — таким, каким спорт ощущается сегодня. Но то, что стоит за брендом, остаётся неизменным — Сила внутри. Это опора, которую мы всегда разделяли и поддерживали. Уверенность в себе, в команде, в пути. Именно из этой силы рождаются идеи, проекты, команды и победы, которые объединяют людей вокруг спорта», – говорится в пресс-релизе.

JOGEL Фото: JOGEL

Новым слоганом бренда стала фраза «Сила – внутри».

Российский спортивный бренд JOGEL был основан в 2015 году. Он специализируется на производстве экипировки и инвентаря для командных видов спорта.

