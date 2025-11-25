Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Бренд JOGEL обновил логотип

Бренд JOGEL обновил логотип
Бренд JOGEL обновил логотип
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный бренд одежды JOGEL провёл ребрендинг – обновили логотип, фирменный стиль и слоган.

«Наш логотип стал чище, современнее и динамичнее — таким, каким спорт ощущается сегодня. Но то, что стоит за брендом, остаётся неизменным — Сила внутри. Это опора, которую мы всегда разделяли и поддерживали. Уверенность в себе, в команде, в пути. Именно из этой силы рождаются идеи, проекты, команды и победы, которые объединяют людей вокруг спорта», – говорится в пресс-релизе.

JOGEL

JOGEL

Фото: JOGEL

Новым слоганом бренда стала фраза «Сила – внутри».

Российский спортивный бренд JOGEL был основан в 2015 году. Он специализируется на производстве экипировки и инвентаря для командных видов спорта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эксперт рассказал, как выбрать идеальные термоноски на зиму
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android