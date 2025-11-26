Скидки
Нутрициолог рассказала, кому следует есть морскую капусту с осторожностью

Комментарии

Морская капуста может принести не только пользу, но и вред определённым категориям людей. О том, кому следует употреблять ламинарию с особой осторожностью, в беседе с «Чемпионатом» рассказала нутрициолог Лана Леонова.

Несмотря на богатый состав продукта, включающий органический йод, витамины и уникальные полисахариды, в некоторых случаях он может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

Специалист выделила основные состояния, при которых необходимо ограничить или исключить морскую капусту из рациона:

  • гипертиреоз и аутоиммунные заболевания щитовидной железы;
  • хроническая болезнь почек;
  • обострения воспалительных процессов ЖКТ;
  • индивидуальная непереносимость йода или морепродуктов;
  • беременность (только после консультации с врачом).

Нутрициолог рекомендует выбирать натуральные формы продукта — свежую, замороженную или сушёную ламинарию, избегая консервированных вариантов с избытком соли и уксуса. Взрослым без патологий щитовидной железы можно употреблять 20-50 г морской капусты в день, детям 3-5 лет — не более 5-10 г под наблюдением родителей, а беременным — до 15-20 г в день после консультации с врачом.

