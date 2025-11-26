Трихолог назвала главные правила ухода за волосами после 30 лет

После 30 лет подход к уходу за волосами должен кардинально меняться: то, что работало в 18, уже неэффективно. О ключевых правилах сохранения здоровья и густоты шевелюры в этом возрасте в беседе с aif.ru рассказала врач-трихолог, дерматолог Мадина Осман.

Специалист объясняет, что волосы в этот период испытывают двойную нагрузку. С одной стороны, накапливается вред от внешних факторов: использование утюжков, окрашивание, что приводит к ломкости и тусклости. С другой — запускаются естественные процессы старения, уменьшается объем из-за сокращения числа волосяных луковиц. Кроме того, именно на этот возраст часто приходятся стрессовые события: беременность, карьерные прыжки и другие волнения, которые могут спровоцировать выпадение.

Трихолог назвала семь золотых правил для волос после 30 лет.

Питательные маски. Используйте их раз в неделю для укрепления и профилактики выпадения. Регулярная стрижка. Подстригайте кончики раз в два месяца, чтобы остановить сечение и ломкость. Правильная косметика. Выбирайте профессиональные шампуни и бальзамы с кератином для стимуляции роста. Защита от непогоды. Летом носите головные уборы для защиты от УФ-лучей, а зимой (при температуре ниже +5°C) — шапку, чтобы предотвратить выпадение из-за спазма сосудов. Лёгкая укладка. Отдавайте предпочтение несмываемым средствам с лёгкой формулой, чтобы не утяжелять волосы. Сбалансированное питание. Включите в рацион Омега-3 (рыба, оливковое масло, орехи), железо (мясо) и цинк. Своевременный визит к врачу. При сильном выпадении не ждите, а сразу обращайтесь к специалисту, чтобы найти и устранить причину.

