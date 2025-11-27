Психолог объяснила, почему не стоит ждать чего-то важного от знаковых дат

Ключевую роль в успешности дела играет другой фактор. Психолог Марианна Абравитова рассказала, стоит ли связывать решения об обновлении жизни со знаковыми датами календаря.

«В основном, конечно, это наша иллюзия. Потому что всё это настроено на будущее. Вот с такого-то дня или года мы станем лучше… Но просыпаемся мы всегда сегодня, здесь и сейчас. И очень сложно это будущее совместить с этими «здесь и сейчас» и объединить в одно», — сказала эксперт.

Абравитова подчеркнула, что куда более эффективен другой подход — когда ты сильно мотивирован и не связываешь какое-то решение с датами. Тогда и бросаешь курить здесь и сейчас и обновляешься в моменте. Самое главное — мотивация.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.