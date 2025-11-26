Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения

Психолог рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения
Различия плохого настроения и депрессии
Аудио-версия:
Комментарии

Важно не игнорировать характерные симптомы. Психолог Альбина Сара Борисенко рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения. По её словам, последнее всегда чем-то вызвано. Существует триггер. Например, ссора с коллегой, неважное самочувствие и прочее.

«Депрессия часто не имеет триггера, явной причины. Жизнь вдруг становится бесцветной. То, что ты раньше любил, перестаёт радовать. То, что раньше увлекало, больше не вызывает таких чувств. Многое перестаёт вызывать эмоции. Многие люди с депрессией говорят, что мир будто потерял краски, всё кажется бессмысленным», — объяснила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог назвала самый милый метод борьбы со стрессом
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android