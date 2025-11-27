Врач рассказала, какие болезни маскируются под хроническую усталость

Если чувство истощения не проходит после отдыха и длится более двух недель, это может быть тревожным сигналом. Какие анализы помогут найти причину хронической усталости, в беседе с aif.ru рассказала заведующий поликлиникой Кузбасского кардиодиспансера Ирина Петренко.

По словам эксперта, постоянная усталость часто связана с образом жизни — стрессом, недосыпом и несбалансированным питанием. Но за этим состоянием могут скрываться и серьёзные заболевания.

Что может стоять за постоянной усталостью:

анемия — недостаток гемоглобина приводит к кислородному голоданию тканей;

гиповитаминоз — особенно недостаток витаминов группы B, D и C, критичных для нервной системы;

проблемы с щитовидной железой — дисбаланс гормонов часто проявляется упадком сил;

сердечно-сосудистые заболевания — синдром хронической усталости может быть дебютом сердечной недостаточности;

сахарный диабет — высокий уровень глюкозы в крови вызывает упадок сил;

хронические инфекции — постоянное напряжение иммунной системы истощает организм.

Патологической следует считать усталость, которая сохраняется более двух недель без видимых причин, не исчезает после отдыха и сна и значительно снижает работоспособность, подчёркивает Ирина Петренко.

Врач рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который назначит необходимые исследования. Базовый чек-ап при жалобах на хроническую усталость обычно включает клинический и биохимический анализы крови, анализ на глюкозы и гормоны.

