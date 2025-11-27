Скидки
Lifestyle Новости

Врач рассказала, какие болезни маскируются под хроническую усталость

Врач рассказала, какие болезни маскируются под хроническую усталость
Болезни маскируются под хроническую усталость
Если чувство истощения не проходит после отдыха и длится более двух недель, это может быть тревожным сигналом. Какие анализы помогут найти причину хронической усталости, в беседе с aif.ru рассказала заведующий поликлиникой Кузбасского кардиодиспансера Ирина Петренко.

По словам эксперта, постоянная усталость часто связана с образом жизни — стрессом, недосыпом и несбалансированным питанием. Но за этим состоянием могут скрываться и серьёзные заболевания.

Что может стоять за постоянной усталостью:

  • анемия — недостаток гемоглобина приводит к кислородному голоданию тканей;
  • гиповитаминоз — особенно недостаток витаминов группы B, D и C, критичных для нервной системы;
  • проблемы с щитовидной железой — дисбаланс гормонов часто проявляется упадком сил;
  • сердечно-сосудистые заболевания — синдром хронической усталости может быть дебютом сердечной недостаточности;
  • сахарный диабет — высокий уровень глюкозы в крови вызывает упадок сил;
  • хронические инфекции — постоянное напряжение иммунной системы истощает организм.

Патологической следует считать усталость, которая сохраняется более двух недель без видимых причин, не исчезает после отдыха и сна и значительно снижает работоспособность, подчёркивает Ирина Петренко.

Врач рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который назначит необходимые исследования. Базовый чек-ап при жалобах на хроническую усталость обычно включает клинический и биохимический анализы крови, анализ на глюкозы и гормоны.

