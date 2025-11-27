Скидки
Психолог рассказал, кому противопоказан тренд на 15 минут тишины

Психолог рассказал, кому противопоказан тренд на 15 минут тишины
Кому противопоказаны 15 минут тишины
Цифровой детокс может быть опасен. Психолог Дмитрий Евстигнеев рассказал, кому популярный тренд на 15 минут тишины может навредить. Всё больше людей подключаются к идее, главная цель которой — провести 15 минут в тишине без телефона, музыки и другого шума.

Психолог подчеркнул, что на людей, склонных к тревожным расстройствам, цифровой детокс может оказать негативное влияние. Тишина для них рискует стать триггером для катастрофических мыслей и панических атак.

«Для многих, часто неосознанно, постоянный информационный шум является своего рода психологической защитой, барьером от встречи с собственным внутренним хаосом. Когда этот барьер резко убирают, человек может столкнуться с тем, к чему совершенно не готов», — сказал эксперт.

