Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые повышают уровень гормона счастья

Блюда из них помогают работе нервной системы. Гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рассказала, какие продукты помогают организму вырабатывать гормон счастья серотонин.

По её словам, ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан. Именно из неё организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны «помощники» — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы, которые способствуют проникновению аминокислоты в мозг и её превращению в гормоны счастья.

«Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь) обеспечивает организм омегой-3 и витамином D, который особенно важен в тёмное время года — он регулирует уровень дофамина и помогает бороться с сезонной усталостью. Яйца и молочные продукты дают витамин B12 и цинк, необходимые для стабильной работы мозга. Орехи, семечки, тёмный шоколад содержат магний и антиоксиданты — они защищают нервные клетки и помогают легче переносить стресс. Бобовые, овсянка, бананы мягко повышают уровень серотонина», — сказала эксперт.

