Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Доктор Мясников объяснил, почему нельзя мыть мясо

Доктор Мясников объяснил, почему нельзя мыть мясо
Мясников предупредил об опасной привычке на кухне
Аудио-версия:
Комментарии

Это не только не несёт пользы, но и создаёт дополнительные риски для здоровья. Врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев выступили против распространённой практики мытья мяса перед его приготовлением.

Шеф-повар объяснил, что любая термическая обработка при высоких температурах полностью уничтожает потенциально опасные микроорганизмы. «Вы его всё равно термически обработаете при 200-250-180°C. Всё там умрёт. А так вы просто разбрызгиваете по всей кухне любые возможные бактерии», — заявил он. Таким образом, мытьё мяса под струёй воды приводит к распространению бактерий по раковине, столешнице и посуде, создавая угрозу перекрёстного загрязнения.

Доктор Мясников поддержал эксперта и также призвал зрителей отказаться от этой процедуры.

Астафьев добавил и другой важный аргумент: необходимость мыть мясо часто свидетельствует о его низком качестве. Если мясо приходится мыть, это некачественный продукт, который лучше выбросить, а не готовить, заключил шеф-повар.

Читайте также:
Эксперт назвала признаки химикатов в магазинном мясе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android