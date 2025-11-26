Доктор Мясников объяснил, почему нельзя мыть мясо

Это не только не несёт пользы, но и создаёт дополнительные риски для здоровья. Врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев выступили против распространённой практики мытья мяса перед его приготовлением.

Шеф-повар объяснил, что любая термическая обработка при высоких температурах полностью уничтожает потенциально опасные микроорганизмы. «Вы его всё равно термически обработаете при 200-250-180°C. Всё там умрёт. А так вы просто разбрызгиваете по всей кухне любые возможные бактерии», — заявил он. Таким образом, мытьё мяса под струёй воды приводит к распространению бактерий по раковине, столешнице и посуде, создавая угрозу перекрёстного загрязнения.

Доктор Мясников поддержал эксперта и также призвал зрителей отказаться от этой процедуры.

Астафьев добавил и другой важный аргумент: необходимость мыть мясо часто свидетельствует о его низком качестве. Если мясо приходится мыть, это некачественный продукт, который лучше выбросить, а не готовить, заключил шеф-повар.

