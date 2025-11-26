Скидки
Lifestyle Новости

В Гонконге создали домашний спортзал в формате небольшого зеркала

В Гонконге создали домашний спортзал в формате небольшого зеркала
Зеркало-тренажёр
Девайс выполняет функцию сразу нескольких тренажёров. Гонконгский стартап AEKE выпустил домашний спортзал в формате умного зеркала, которое поместится даже в небольшой комнате.

Зеркало включает в себя складной коврик, скамью, пульсометр и снаряды на тросиках с настраиваемым сопротивлением. По словам создателей, с помощью зеркала можно проводить более 200 видов тренировок от йоги и кардиобокса.

Во время занятий зеркало отслеживает движения и выводит все важные параметры на встроенный дисплей. Купить девайс можно за $ 3300 (около 260 тыс. рублей по нынешнему курсу).

