В Гонконге создали домашний спортзал в формате небольшого зеркала

Девайс выполняет функцию сразу нескольких тренажёров. Гонконгский стартап AEKE выпустил домашний спортзал в формате умного зеркала, которое поместится даже в небольшой комнате.

Зеркало включает в себя складной коврик, скамью, пульсометр и снаряды на тросиках с настраиваемым сопротивлением. По словам создателей, с помощью зеркала можно проводить более 200 видов тренировок от йоги и кардиобокса.

Во время занятий зеркало отслеживает движения и выводит все важные параметры на встроенный дисплей. Купить девайс можно за $ 3300 (около 260 тыс. рублей по нынешнему курсу).

