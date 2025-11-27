Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ортодонт объяснила, чем грозит всего один пропуск чистки зубов перед сном

Чистить зубы важнее вечером, чем утром. Об этом заявила ортодонт Альмудена Эрраис.

Как подчеркнула специалист, ночью естественная защита ротовой полости ослабевает. Выработка слюны значительно снижается, поэтому, если вы не чистите зубы, оставшиеся во рту бактерии питаются остатками пищи, вырабатывая кислоты. Этот процесс приводит к ослаблению эмали, повреждению зубов и развитию кариеса.

Среди последствий всего одного пропуска вечерней гигиены врач выделила воспаление дёсен и устойчивый утренний запах изо рта. Регулярное пренебрежение этой процедурой, по словам ортодонта, увеличивает риск серьёзных стоматологических проблем в будущем.

