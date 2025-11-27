Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Кардиолог назвала скрытые признаки гипертонии

Кардиолог назвала скрытые признаки гипертонии
Кардиолог назвала скрытые признаки гипертонии
Аудио-версия:
Комментарии

Многие симптомы повышенного артериального давления часто остаются без внимания: их ошибочно списывают на обычную усталость или стресс. О скрытых признаках гипертонии рассказала доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Нана Погосова.

Кардиолог подчеркнула, что опасность гипертонии заключается в её бессимптомном течении у многих людей. Даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно.

Эксперт перечислила основные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с давлением:

  • головные боли и тяжесть в затылочной области;
  • головокружение и тошнота;
  • шум в ушах и нарушения зрения («мушки», блики, размытость);
  • учащённое сердцебиение и дискомфорт в груди;
  • одышка при физической нагрузке.

Кроме того, на возможные проблемы с давлением могут указывать эмоциональные симптомы: резкие перемены настроения, внутреннее волнение, повышенная потливость, сильная утомляемость и беспокойный сон.

Читайте также:
Кардиолог назвала 5 привычек, которые негативно влияют на давление

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android