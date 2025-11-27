Кардиолог назвала скрытые признаки гипертонии

Многие симптомы повышенного артериального давления часто остаются без внимания: их ошибочно списывают на обычную усталость или стресс. О скрытых признаках гипертонии рассказала доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Нана Погосова.
Кардиолог подчеркнула, что опасность гипертонии заключается в её бессимптомном течении у многих людей. Даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно.
Эксперт перечислила основные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с давлением:
- головные боли и тяжесть в затылочной области;
- головокружение и тошнота;
- шум в ушах и нарушения зрения («мушки», блики, размытость);
- учащённое сердцебиение и дискомфорт в груди;
- одышка при физической нагрузке.
Кроме того, на возможные проблемы с давлением могут указывать эмоциональные симптомы: резкие перемены настроения, внутреннее волнение, повышенная потливость, сильная утомляемость и беспокойный сон.
