Кардиолог назвала скрытые признаки гипертонии

Многие симптомы повышенного артериального давления часто остаются без внимания: их ошибочно списывают на обычную усталость или стресс. О скрытых признаках гипертонии рассказала доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Нана Погосова.

Кардиолог подчеркнула, что опасность гипертонии заключается в её бессимптомном течении у многих людей. Даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно.

Эксперт перечислила основные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с давлением:

головные боли и тяжесть в затылочной области;

головокружение и тошнота;

шум в ушах и нарушения зрения («мушки», блики, размытость);

учащённое сердцебиение и дискомфорт в груди;

одышка при физической нагрузке.

Кроме того, на возможные проблемы с давлением могут указывать эмоциональные симптомы: резкие перемены настроения, внутреннее волнение, повышенная потливость, сильная утомляемость и беспокойный сон.

