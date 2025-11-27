Соревнования по плаванию «Мой спортивный район» пройдут в Москве 29 и 30 ноября

Это часть ежегодной спартакиады для детей и взрослых. 29 и 30 ноября в Москве пройдут соревнования по плаванию «Мой спортивный район». Участников ждёт дистанция на 50 метров, которую они должны преодолеть вольным стилем. Старт — из воды или со стартовой тумбы.

Участники делятся на две возрастные группы. Дети (мальчики и девочки): 2015–2016 г.р., 2013–2014 г.р. и старше. И взрослые (мужчины и женщины): 1996–2007 г.р., 1986–1995 г.р. и старше. Соревнования предполагают индивидуальный формат заплывов.

В рамках спартакиады «Мой спортивный район» проходят соревнования по восьми видам спорта: легкоатлетической эстафете, мини-футболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шашкам, шахматам и плаванию. Они проводятся в два этапа: окружной (отборочный) и городской (финал). К участию приглашаются любители спорта, имеющие временную или постоянную регистрацию в Москве.

