Итоговая церемония X-WATERS World Championship пройдёт в Нижнем Новгороде 29 ноября

Гостей ждёт не только официальная часть, но и яркая музыкальная программа. 29 ноября в Нижнем Новгороде пройдёт церемония подведения итогов соревнований X-WATERS World Championship 2025. Локация — культурное пространство DKRT в историческом здании нижегородского Дворянского собрания.
На мероприятии появятся самые яркие представители плавательного сообщества: победители чемпионата, пловцы, попавшие в рейтинг ТОП-100, их болельщики и другие. Церемония награждения победителей чемпионата X-WATERS World Championship 2025 пройдёт по номинациям:
- X-WATERS Global;
- X-WATERS International;
- X-JUNIORS;
- Холодная Лига;
- Клубный зачёт;
- Корпоративный зачёт;
- Кубок Москвы.
Также в программе анонсы важнейших событий нового плавательного сезона, а ещё сет музыкальной группы «ОТСАЛЬВАДОРАВДАЛИ».
