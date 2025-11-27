Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Итоговая церемония X-WATERS World Championship пройдёт в Нижнем Новгороде 29 ноября

Итоговая церемония X-WATERS World Championship пройдёт в Нижнем Новгороде 29 ноября
X-WATERS World Championship
Аудио-версия:
Комментарии

Гостей ждёт не только официальная часть, но и яркая музыкальная программа. 29 ноября в Нижнем Новгороде пройдёт церемония подведения итогов соревнований X-WATERS World Championship 2025. Локация — культурное пространство DKRT в историческом здании нижегородского Дворянского собрания.

На мероприятии появятся самые яркие представители плавательного сообщества: победители чемпионата, пловцы, попавшие в рейтинг ТОП-100, их болельщики и другие. Церемония награждения победителей чемпионата X-WATERS World Championship 2025 пройдёт по номинациям:

  • X-WATERS Global;
  • X-WATERS International;
  • X-JUNIORS;
  • Холодная Лига;
  • Клубный зачёт;
  • Корпоративный зачёт;
  • Кубок Москвы.

Также в программе анонсы важнейших событий нового плавательного сезона, а ещё сет музыкальной группы «ОТСАЛЬВАДОРАВДАЛИ».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Марафон Bitsa Run пройдёт в Москве 29 ноября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android