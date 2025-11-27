Итоговая церемония X-WATERS World Championship пройдёт в Нижнем Новгороде 29 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гостей ждёт не только официальная часть, но и яркая музыкальная программа. 29 ноября в Нижнем Новгороде пройдёт церемония подведения итогов соревнований X-WATERS World Championship 2025. Локация — культурное пространство DKRT в историческом здании нижегородского Дворянского собрания.

На мероприятии появятся самые яркие представители плавательного сообщества: победители чемпионата, пловцы, попавшие в рейтинг ТОП-100, их болельщики и другие. Церемония награждения победителей чемпионата X-WATERS World Championship 2025 пройдёт по номинациям:

X-WATERS Global;

X-WATERS International;

X-JUNIORS;

Холодная Лига;

Клубный зачёт;

Корпоративный зачёт;

Кубок Москвы.

Также в программе анонсы важнейших событий нового плавательного сезона, а ещё сет музыкальной группы «ОТСАЛЬВАДОРАВДАЛИ».

