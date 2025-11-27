Скидки
Кардиолог рассказала, какие признаки на лице указывают на высокий холестерин
Признаки высокого уровня холестерина на лице
Комментарии

Внимание следует уделить двум симптомам. Кардиолог Франсиско Лопес-Хименес назвал видимые признаки на лице, которые могут указывать на опасный уровень холестерина.

Первым тревожным сигналом являются ксантелазмы — желтоватые бляшки на веках. У половины пациентов с такими бляшками при анализе крови выявляют повышенный уровень холестерина, отметил доктор Лопес-Хименес. Эти образования также могут свидетельствовать о диабете и нарушениях работы щитовидной железы.

Вторым признаком кардиолог назвал роговичную дугу — серовато-белое кольцо вокруг радужной оболочки глаза. Она может располагаться над или под наружной роговицей и со временем превращается в замкнутое кольцо, пояснил специалист.

Кардиолог подчеркнул, что высокий уровень холестерина часто протекает бессимптомно, но со временем может привести к инсульту или инфаркту. Врач рекомендует не дожидаться появления очевидных симптомов, а регулярно проходить профилактические медицинские осмотры.

