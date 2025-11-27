Психотерапевт рассказал, как перестать откладывать жизнь на потом

Не всегда стремление к будущему — позитивный признак. Психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, как перестать откладывать жизнь на потом. По его словам, желание переместиться на много лет вперёд часто маскирует страх перед настоящим. Тогда складывается ситуация, когда человеку не нравится процесс достижения результата. Страдают при этом все сферы жизни.

«Проработка своего качества жизни – это не про то, чтобы насильно «полюбить настоящее». Это про то, чтобы исследовать причины своего бегства, признать свою боль или тревогу и шаг за шагом начать выстраивать жизнь, из которой не захочется сбегать. Жизнь, в которой и прошлое будет ценным опытом, а будущее – вдохновляющей перспективой. Но центром вашей вселенной станете вы сами», — сказал эксперт.

Для проработки проблемы важно честно ответить себе на вопрос, что конкретно не устраивает в настоящем, и подумать, какие действия предпринять для изменения ситуации.

