Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Терапевт рассказал, как сохранять концентрацию в пасмурную погоду

Терапевт рассказал, как сохранять концентрацию в пасмурную погоду
Как сохранять концентрацию в пасмурную погоду
Аудио-версия:
Комментарии

Важно добавить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Терапевт Виктор Лишин рассказал, как сохранять концентрацию в пасмурную погоду.

«Тут самый главный витамин — это витамин D. Он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью. И даже есть исследования, что он снижает риск болезни Альцгеймера», — сказал эксперт.

Также врач подчеркнул, что необходимо поддерживать уровень витаминов группы В, магния и лития. Они положительно влияют на нервную систему, повышают уровень энергии, а также выступают в качестве антиоксидантов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые повышают уровень гормона счастья
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android