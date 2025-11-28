Терапевт рассказал, как сохранять концентрацию в пасмурную погоду

Важно добавить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Терапевт Виктор Лишин рассказал, как сохранять концентрацию в пасмурную погоду.

«Тут самый главный витамин — это витамин D. Он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью. И даже есть исследования, что он снижает риск болезни Альцгеймера», — сказал эксперт.

Также врач подчеркнул, что необходимо поддерживать уровень витаминов группы В, магния и лития. Они положительно влияют на нервную систему, повышают уровень энергии, а также выступают в качестве антиоксидантов.

