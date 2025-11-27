Скидки
Учёные нашли ген, напрямую вызывающий психические заболевания

Этот ген вызывает психические заболевания
Совершён прорыв в понимании природы таких заболеваний. Учёные из Института генетики человека при Медицинском центре Лейпцигского университета впервые идентифицировали ген GRIN2A, мутации которого могут напрямую вызывать психические расстройства. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

«Наши текущие результаты показывают, что GRIN2A — первый известный ген, который сам по себе может вызывать психическое заболевание», — заявил профессор Йоханнес Лемке, ведущий автор научной работы.

Раньше считалось, что такие болезни, как шизофрения, депрессия или тревожные расстройства, возникают из-за множества причин одновременно. Теперь же выяснилось, что иногда виновата всего одна «поломка» в GRIN2A.

Эксперты изучили 121 человека с изменённым геном и обнаружили, что GRIN2A влияет на работу мозга, нарушая передачу сигналов между нервными клетками. Причём у таких людей психические проблемы начинаются ещё в детстве или подростковом возрасте.

Самое интересное — учёные уже нашли возможное лечение. Оказалось, что пищевая добавка L-серин может улучшать состояние таких пациентов.

