Lifestyle Новости

Эксперт назвал простые техники для быстрого засыпания

Эксперт назвал простые техники для быстрого засыпания
Простые техники для быстрого засыпания
Комментарии

С проблемой бессонницы сталкиваются многие. Методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Елизавета Куликова поделилась эффективными методиками, которые помогут быстро погрузиться в сон.

По словам эксперта, для успокоения перед сном отлично подходят дыхательные практики. Выполнять их просто: нужно дышать по схеме, ориентируясь на счёт. Например, вдох на пять счетов, выдох — на пять. Также можно варьировать продолжительность: вдох на четыре счёта, а выдох, который особенно важен для расслабления, — на шесть. Упражнение займёт всего 5-10 минут.

Ещё один действенный способ — прогрессивная мышечная релаксация, которая заключается в нескольких циклах напряжения всего тела на 10 счетов и последующего полного расслабления.

«Перед сном стоит избегать дел, которые требуют концентрации внимания или вызывают сильные эмоции», — предупреждает эксперт. Под запретом просмотр возбуждающего контента, решение рабочих задач, выяснение отношений и семейные споры, а также обсуждение важных вопросов с детьми.

Что касается мыслей перед сном, Елизавета Куликова советует думать о мечтах и фантазиях: представлять морской пляж, прогулку в лесу или другие приятные абстрактные образы. Конкретный счёт овечек или звёзд менее эффективен, чем свободный полёт фантазии.

Комментарии
