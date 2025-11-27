Сомнолог назвала фактор, повышающий риск болезней сердца на 45%

Это состояние имеет накопительный эффект. Хроническая бессонница оказывает разрушительное воздействие на здоровье и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Об этом заявила президент Британского общества сна, врач-сомнолог Элли Хэр.

Специалист подчеркнула, что проблемы со сном имеют накопительный эффект. Даже одна ночь без сна может вызвать состояние, сравнимое с похмельем: человек чувствует усталость, раздражительность, а его шансы попасть в аварию или получить травму значительно возрастают.

Однако настоящую опасность представляет собой продолжительная бессонница. По словам Элли Хэр, она неоднократно сталкивалась в своей практике с пациентами, чья жизнь была серьёзно подорвана нарушением сна — вплоть до разводов и потери работы.

Но самым серьёзным последствием является удар по физическому здоровью. Хронический недостаток сна на 45% повышает риск возникновения болезней сердца, а также может стать причиной развития диабета II типа, гипертонии, сердечной недостаточности и метаболического синдрома, предупредила сомнолог.

