Диетолог предупредила об опасности чеснока при простуде

Чеснок, известный своими противомикробными свойствами, не является панацеей от простуды и гриппа, а его чрезмерное употребление может навредить организму. Об этом заявила диетолог Алекса Маллейн.

Эксперт подтвердила, что польза чеснока при борьбе с болезнями научно обоснована. Целебный эффект связан с веществом аллицином, которое обладает противовоспалительным и противомикробным действием. Кроме того, чеснок богат витаминами С и В6, поддерживающими иммунитет. Чеснок очень полезен при простуде и гриппе, но на него не следует полагаться как на единственное лекарство, подчеркнула специалист.

Диетолог предупредила, что делать ставку на один, даже самый полезный продукт, — ошибочная и опасная тактика. Для эффективной профилактики и восстановления после болезни необходим сбалансированный рацион. Это даст организму строительные блоки, необходимые для поддержки здоровой иммунной системы, объяснила Маллейн. Она рекомендовала включить в меню разнообразные овощи и фрукты, качественный белок и полезные жиры.

Отдельно эксперт обратила внимание на побочные эффекты чеснока. Тот самый аллицин, который делает его полезным, в больших количествах может вызывать боль и вздутие живота, повышенный метеоризм и изжогу. У людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом неприятные симптомы могут проявиться даже после небольшой порции продукта.

