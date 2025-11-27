Неврологи назвали неочевидный ранний симптом деменции

Это явление, известное как синдром заката, часто упускают из виду, но оно способно сигнализировать о развивающемся заболевании. Повышенная тревожность, спутанность сознания и раздражительность, которые регулярно проявляются ближе к вечеру, могут быть не просто признаками усталости, а ранним симптомом деменции, говорят нейропсихолог Эйприл Кроуэлл и невролог доктор Виктор Диас.

Эксперты объясняют, что при синдроме заката человек с наступлением сумерек может внезапно начать испытывать дезориентацию, беспокойство и неуверенность в привычной обстановке. Простые действия членов семьи, например, приготовление ужина, могут казаться ему пугающими и незнакомыми.

Ключевая особенность, отличающая синдром заката от других состояний, — его цикличность. Эпизоды могут длиться от нескольких минут до нескольких часов и, как правило, повторяются в одно и то же время каждый день, обычно ближе к вечеру, отмечает доктор Диас. Это отличает его от делирия, который может возникнуть в любое время суток и часто сигнализирует об острой проблеме, например, инфекции.

Эксперты подчёркивают, что, хотя истинный синдром заката связан с деменцией, его более лёгкие проявления — вечерняя спутанность сознания, раздражительность или тревожность — могут наблюдаться у людей на самых ранних стадиях заболевания, ещё до постановки диагноза. Спровоцировать или усилить симптомы могут различные факторы: нарушение циркадных ритмов из-за недостатка дневного света, усталость, резкие изменения в распорядке дня, шум, а также приём некоторых лекарств.

