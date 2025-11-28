Психолог рассказала, как правильно подвести итоги года

Эксперт напомнила о необходимости замечать свои успехи в каждой сфере жизни и не обесценивать даже маленькие достижения. Психолог Юлия Полтавская рассказала, как правильно подвести итоги уходящего года.

Эксперт посоветовала структурировать достижения по сферам жизни. Важно отметить успехи в работе, личных отношениях, обучении и прочем. Психолог подчеркнула, что не стоит расстраиваться, если не удалось достичь всех поставленных целей. Необходимо хвалить себя и замечать даже маленькие победы.

«Нужно пройтись по всем областям своей жизни и дать себе взвешенную оценку со стороны. Но обязательно ко всему нужно отнестись только с благодарностью. Запрещено обесценивать себя и свои достижения», — сказала эксперт.

