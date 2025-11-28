Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины для максимальной пользы

Диетолог объяснила, как правильно есть апельсины для максимальной пользы
Как правильно есть апельсины
Аудио-версия:
Комментарии

Споры о том, когда лучше есть апельсины — утром, вечером или на голодный желудок, — оказались бессмысленными. По словам диетолога Сюзанны Фишер, не существует «идеального» времени для получения максимальной пользы от этого фрукта. Гораздо важнее регулярно включать его в свой рацион в рамках сбалансированного питания.

«Не так важно, когда именно вы едите апельсины, как важно регулярно употреблять их и другие продукты, богатые витамином С», — подчёркивает эксперт. Единственное важное ограничение касается людей с чувствительным желудком или склонностью к рефлюксу: им не стоит есть апельсины натощак или непосредственно перед сном, так как высокая кислотность фрукта может вызвать раздражение.

Эксперт подчёркивает, что апельсин — идеальный «компаньон» для пищи, богатой железом (бобовые, листовая зелень, орехи). Витамин С значительно улучшает усвоение негемового железа, помогая организму эффективнее его использовать.

Чтобы получить из апельсина максимум витамина С, эксперт рекомендует есть его в свежем виде. Также лучше хранить фрукты вдали от прямых солнечных лучей и не делать больших запасов впрок.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android