Диетолог объяснила, как правильно есть апельсины для максимальной пользы

Споры о том, когда лучше есть апельсины — утром, вечером или на голодный желудок, — оказались бессмысленными. По словам диетолога Сюзанны Фишер, не существует «идеального» времени для получения максимальной пользы от этого фрукта. Гораздо важнее регулярно включать его в свой рацион в рамках сбалансированного питания.

«Не так важно, когда именно вы едите апельсины, как важно регулярно употреблять их и другие продукты, богатые витамином С», — подчёркивает эксперт. Единственное важное ограничение касается людей с чувствительным желудком или склонностью к рефлюксу: им не стоит есть апельсины натощак или непосредственно перед сном, так как высокая кислотность фрукта может вызвать раздражение.

Эксперт подчёркивает, что апельсин — идеальный «компаньон» для пищи, богатой железом (бобовые, листовая зелень, орехи). Витамин С значительно улучшает усвоение негемового железа, помогая организму эффективнее его использовать.

Чтобы получить из апельсина максимум витамина С, эксперт рекомендует есть его в свежем виде. Также лучше хранить фрукты вдали от прямых солнечных лучей и не делать больших запасов впрок.