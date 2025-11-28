Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог перечислила простые способы научиться эмпатии

Психолог перечислила простые способы научиться эмпатии
Как научиться эмпатии
Аудио-версия:
Комментарии

Важно отслеживать свои чувства и эмоции при общении с другими. Психолог Олеся Толстухина поделилась простыми способами научиться эмпатии. По словам эксперта, стоит наблюдать за поведением окружающих, внимательно слушать и общаться с не похожими на вас людьми.

«Ещё один способ — вести дневник эмоций по схеме «Ситуация – Мысль – Эмоция – Реакция». Каждый день записывайте 1–2 важных события: что случилось, что вы подумали, что почувствовали и как отреагировали. Через несколько месяцев вы увидите закономерности: где ошибаетесь в восприятии других, а где не можете отреагировать так, как хочется. Это поможет точнее понимать свои и чужие эмоции и обсуждать их в подходящих ситуациях», — сказала эксперт.

В работе над эмпатией также хорошо помогают настольные игры, творчество и другие хобби, которые развивают воображение и учат понимать чувства других.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, почему не стоит ждать чего-то важного от знаковых дат
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android