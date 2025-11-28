Диетолог рассказала, может ли употребление чая снизить уровень железа

Время для напитка следует выбирать с умом. Как рассказала диетолог Эми Браунштейн, содержащиеся в чае соединения способны уменьшать всасывание железа на 60-90%.

Главными «виновниками» являются полифенолы и танины — растительные соединения, в большом количестве присутствующие в чае. Они связываются с железом, особенно из растительных источников (негемовым), образуя комплексы, которые кишечник не может усвоить. Наибольшее количество танинов содержится в чёрном чае, наименьшее — в зелёном, однако все виды чая, включая травяные, оказывают этот эффект.

Ключевое значение имеет время употребления напитка. Исследования показывают, что чай, выпитый одновременно с пищей, может снизить усвоение железа из обогащённых продуктов более чем на 85%.

Диетолог рекомендует пить чай минимум за час до или после еды и приёма железосодержащих добавок. Это может увеличить усвоение железа в полтора-два раза. Также следует употреблять продукты, богатые железом, вместе с источниками витамина C (цитрусовые, болгарский перец, клубника), который, напротив, усиливает его усвоение.

