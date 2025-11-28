Психолог объяснила, чем может будь опасна самодиагностика

Эксперты категорически не рекомендуют самостоятельно ставить себе диагноз. Доцент кафедры практической психологии факультета психологии НГПУ имени Минина Елена Маннанова объяснила, чем чреваты попытки найти у себя какое-нибудь заболевание, особенно если речь идёт о психических расстройствах.

По словам эксперта, люди часто навешивают на себя ярлыки, опираясь на общие симптомы. Из-за этого можно упустить признаки действительно имеющегося недуга.

«Лидером, безусловно, является «нарциссизм». Сегодня так могут назвать любого, кто просто постоял за свои границы, проявил уверенность в себе или даже просто выглядит успешным. Самодиагностика опасна тем, что человек, навесив на себя неверный ярлык, может усугубить своё состояние», — сказала эксперт.

