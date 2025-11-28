Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснила, чем может будь опасна самодиагностика

Психолог объяснила, чем может будь опасна самодиагностика
Чем опасна самодиагностика
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты категорически не рекомендуют самостоятельно ставить себе диагноз. Доцент кафедры практической психологии факультета психологии НГПУ имени Минина Елена Маннанова объяснила, чем чреваты попытки найти у себя какое-нибудь заболевание, особенно если речь идёт о психических расстройствах.

По словам эксперта, люди часто навешивают на себя ярлыки, опираясь на общие симптомы. Из-за этого можно упустить признаки действительно имеющегося недуга.

«Лидером, безусловно, является «нарциссизм». Сегодня так могут назвать любого, кто просто постоял за свои границы, проявил уверенность в себе или даже просто выглядит успешным. Самодиагностика опасна тем, что человек, навесив на себя неверный ярлык, может усугубить своё состояние», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android