Yota представила сервис для обмена архивными тарифами между абонентами

С помощью новой платформы YotaАрхив действующие клиенты мобильного оператора могут предложить выгодные условия архивного тарифа другим и получить за это бонус.

Для этого абонентам Yota нужно разместить собственный тариф на платформе. За его подключение новым пользователем владелец тарифа будет получать 20% от стоимости на свой мобильный счёт в течение полугода. Добавить свой тариф на платформу может любой пользователь Yota в личном кабинете, нажав кнопку «Поделиться тарифом».

Таким образом, YotaАрхив объединяет уникальные архивные предложения оператора, позволяя новым абонентам найти выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов.

Также в сервисе доступны пять тарифов от оператора, в том числе предложение с безлимитным интернетом и 300 минутами за 399 рублей в месяц. Кроме того, предусмотрена упрощённая система фильтров по ключевым характеристикам: стоимости, объёму интернет-трафика и количеству минут.

Подходящий вариант можно забронировать на 20 суток. Пользователи имеют возможность зарезервировать до пяти предложений. Сразу после покупки абоненты, оформившие подключение, также смогут делиться своим тарифным планом.

«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей — абонентов Yota. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента Yota с подходящим тарифом? YotaАрхив полностью решает эту проблему. Теперь можно просто зайти на платформу и выбрать нужный набор минут, гигабайт и СМС по минимальной цене. Причём выбор можно сделать на основе широчайшего ассортимента тарифов, которыми долго и успешно пользуются наши абоненты», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.