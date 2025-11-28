Скидки
Психолог рассказал, можно ли самостоятельно вылечить депрессию

Эксперт предупредил о том, что таким подходом можно навредить себе. Психолог Павел Быков рассказал, можно ли самостоятельно вылечить депрессию. По его словам, многие люди с этим диагнозом поначалу пытаются справиться без помощи специалиста.

Как правило, попытки заканчиваются неудачей. Кроме того, пациент попусту тратит драгоценное время. Быков посоветовал как можно скорее обращаться к врачу при появлении симптомов депрессии.

«Ко мне на приём часто приходят люди, исчерпавшие все свои ресурсы. Они героически пытались «взять себя в руки»: занимались спортом до изнеможения, заставляли себя улыбаться, искали ответы в книгах. Но их усилия были похожи на попытку завести машину с севшим аккумулятором. Чем дольше ты крутишь ключ зажигания, тем глубже разряжается батарея», — сказал эксперт.

