Lifestyle Новости

Кардиолог объяснила, как отличить обычное похмелье от проблем с сердцем

Определённые симптомы должны вызвать тревогу. Учащённое и неровное сердцебиение после употребления алкоголя может быть не просто безобидным симптомом похмелья, а признаком опасного нарушения работы сердца. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики медицинского центра «UNI Клиник» Анна Новикова.

Специалист объяснила, что приём алкоголя провоцирует выброс адреналина и активизирует симпатическую нервную систему, что приводит к учащённому сердцебиению. У здоровых людей без хронических заболеваний это, как правило, синусовая аритмия. Однако в ряде случаев алкоголь может стать триггером для фибрилляции предсердий — жизнеугрожающего состояния, требующего немедленной медицинской помощи.

«Разница обычной тахикардии и фибрилляции предсердий заключается в ритмичности пульса, — отмечает доктор Новикова. — При фибрилляции пульс аритмичен, нерегулярный». Врач подчёркивает, что некоторые аритмии невозможно диагностировать без ЭКГ, так как они субъективно ощущаются как обычное учащённое сердцебиение.

Причиной проблем с сердцем может быть не только сам приём спиртного, но и последующая интоксикация, которая вызывает электролитный дисбаланс в организме.

Кардиолог дала чёткие рекомендации на случай, если после употребления алкоголя возникли нарушения ритма:

  • ограничить физическую активность;
  • как можно быстрее обратиться к врачу (кардиолог/терапевт/врач общей практики);
  • полностью ограничить дальнейший приём алкоголя;
  • пить как можно больше воды, чтобы не усугублять имеющееся обезвоживание организма на фоне алкоголя.

«Всегда нужно помнить: безопасной дозы алкоголя не существует, — заключила Анна Новикова. — Для людей с уже имеющимися нарушениями работы сердца, в частности фибрилляцией предсердий, получающих антиаритмические препараты, рекомендован полный отказ от алкоголя».

Кардиолог назвала 5 привычек, которые негативно влияют на давление

