До 120 лет: российский учёный раскрыла, кто сможет стать супердолгожителем

Потенциал человеческого организма позволяет жить до 120-125 лет. О ключевых условиях долголетия и прорывных технологиях, меняющих представления о старении, рассказала руководитель образовательной программы «Биохакинг» Сеченовского Университета Светлана Рыкова.

По словам эксперта, возможность жить не только до 100, но и до 120 лет становится всё более реальной. «Важную роль играет здоровый образ жизни, условия жизни, в том числе доступ к качественной медицине. Многое зависит и от уникальных биологических и генетических факторов», — отмечает Рыкова.

Среди наиболее перспективных направлений в борьбе со старением эксперт выделила технологии редактирования генов (CRISPR/Cas9), позволяющие лечить наследственные заболевания на ранних стадиях, мРНК-технологии для разработки вакцин и препаратов против инфекционных и онкологических заболеваний, а также стратегии превентивной медицины, включающие персонализированный подход к профилактике возрастных заболеваний.

Особое внимание специалист уделила концепции биологического возраста. «Превышение биологического возраста по сравнению с хронологическим более чем на 5 лет свидетельствует об ускорении процессов старения», — предупреждает Рыкова.

Эксперт перечислила ключевые управляемые факторы, которые помогут сохранить молодость организма:

отказ от курения и злоупотребления алкоголем;

контроль веса и борьба с абдоминальным ожирением;

сбалансированное питание с ограничением насыщенных жиров;

регулярная физическая активность;

управление стрессом;

контроль за развитием сахарного диабета.

«На первом месте по смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором — злокачественные новообразования. А эти заболевания — следствие в том числе пренебрежения заботой о своём здоровье», — подчёркивает специалист.

По словам Рыковой, скорость старения можно замедлить только комплексным подходом, сочетающим современные медицинские технологии с осознанным отношением к образу жизни.

