Сомнолог рассказала, как быстро уснуть после пробуждения среди ночи

Если вы регулярно просыпаетесь в три-четыре часа ночи и не можете уснуть до самого утра, у этой проблемы есть простое решение. Врач-сомнолог, консультант по медицине сна Элли Хэр поделилась эффективной методикой, которая помогает быстро уснуть после ночного пробуждения.

По словам эксперта, ключ к решению проблемы — не заставлять себя заснуть, а использовать практики когнитивного отвлечения. Мозгу необходимо дать лёгкую задачу, которая отвлечёт его от навязчивых мыслей и тревог, мешающих сну.

«Например, вычитайте по семь от тысячи. Или в мельчайших подробностях вспоминайте, как готовили свой обед», — советует доктор Хэр. Подобные монотонные умственные упражнения помогают успокоить нервную систему и подготовить мозг ко сну.

Если же этот способ не срабатывает в течение 15-20 минут, сомнолог рекомендует не оставаться в постели, мучаясь от бессонницы. Бесполезные попытки уснуть лишь закрепляют негативную ассоциацию, приучая тело и мозг связывать кровать с беспокойством и разочарованием.

В таком случае лучше встать с постели и заняться спокойным делом при мягком свете — послушать музыку или почитать. Через 20-30 минут можно предпринять новую попытку заснуть.

