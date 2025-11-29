Психолог объяснила, почему не стоит слишком рано наряжать ёлку

Преждевременная суета может стать причиной выгорания. Психолог Анастасия Кардиакос призвала не растрачивать свои праздничные эмоции задолго до наступления Нового года. Она объяснила, что даже слишком рано наряженная ёлка может сильно испортить настроение.

«Основная проблема в том, что мы преждевременно тратим наши праздничные эмоции. Формула выгорания проста: мы уже порадовались, прикоснулись к праздничным эмоциям, а до 31 декабря ещё очень много времени. И тот самый дофамин, который должен был накопиться к кульминации, оказывается израсходованным», — сказал эксперт.

Для того, чтобы избежать выгорания, Кардиакос посоветовала организовать себе маленький праздник с друзьями или коллегами в середине декабря. После такого мини-корпоратива можно договориться с собой отложить основную порцию праздника на канун Нового года. То есть следует «приспустить натянутую тетиву» и сознательно регулировать свой настрой.

