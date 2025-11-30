Диетолог рассказала, кому нельзя есть папайю

Ценный источник витаминов и антиоксидантов, может представлять серьёзную опасность для здоровья некоторых людей. О скрытых рисках папайи в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Несмотря на очевидную пользу — высокое содержание витамина C, способность укреплять иммунитет и замедлять процессы старения, папайя имеет строгие противопоказания. Особую осторожность следует проявлять людям с аллергией на латекс. В 30—50% случаев возникает перекрёстная реакция на папаин и другие белки папайи, пояснила Джутова. Симптомы могут варьироваться от зуда во рту и отёка губ до крапивницы, в редких случаях — анафилаксии.

Строгим противопоказанием является употребление незрелой папайи во время беременности. В незрелом фрукте содержится вещество, стимулирующее сокращения матки и повышающее риск выкидыша, предупредила специалист. Спелый фрукт в умеренных количествах (до 100 г/день) считается безопасным, но всё же лучше проконсультироваться с врачом.

В группе риска также находятся:

кормящие женщины (из-за возможной передачи ферментов с молоком);

люди с язвенной болезнью ЖКТ в фазе обострения;

пациенты, принимающие антикоагулянты;

люди с аллергией на тыкву, киви и бананы.

Даже здоровым людям диетолог рекомендует соблюдать умеренность: употребление более 300-400 граммов папайи в день может вызвать диарею и раздражение слизистой желудка.

