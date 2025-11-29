Психолог рассказал о главных принципах эффективного цифрового детокса

Важно давать себе отдых от экрана. Бизнес-психолог Александр Бережной поделился главными принципами цифрового детокса. По его словам, эффективный отдых от гаджетов строится в организации свободного времени на трёх уровнях: во время рабочего дня, в период пребывания дома после работы и в выходные.

Бережной объяснил, что первый уровень касается выстраивания рабочего процесса. Даже в самый насыщенный день важно запланировать хотя бы несколько окон для отдыха без гаджетов. Это могут быть короткие перерывы по пять-десять минут, в течение которых человек не будут использовать никакие гаджеты.

«Короткое переключение позволяет эмоционально отключиться от бесконечных потоков дел и информации, давая нервной системе передышку», — отметил психолог.

В нерабочее время Бережной посоветовал уделить время живому общению, прогулкам, спорту, тишине. А вот на выходных важно полное отключение от интернет-мира: избегайте не только работы, но и пассивного потребления контента через онлайн-кинотеатры и социальные сети.

