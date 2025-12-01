Психолог рассказала, о чём мечтать перед сном, чтобы легко заснуть

Стоит давать волю фантазии. Психолог Елизавета Куликова в беседе с Life.ru рассказала, о чём мечтать перед сном, чтобы хорошо заснуть. По её словам, всё зависит от того, как человек провёл день и какие эмоции испытал из-за конкретных ситуаций.

«Следует начать с формирования навыка «смены фокуса с негативного на позитивное или хотя бы конструктивное», в этом помогут релаксационные методики, например, дыхание или прогрессивно мышечные релаксационные методики. Эти же самые методики можно использовать как в течение дня, так и перед сном, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему, которая выполняет успокаивающую и антистресс-функцию», — сказала эксперт.

Психолог подчеркнула, что мысли перед сном должны нести абстрактно-образный характер, это отличный момент, чтобы подумать о мечтах и своих фантазиях. Вместо конкретных подсчётов звёзд или овечек, лучше дать волю полёту фантазии о морском пляже или прогулке в лесу без каких-либо бытовых предрассудков.

