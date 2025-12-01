Психолог рассказал, как прийти к Новому году в хорошем настроении

Не стоит торопиться с подготовкой к празднику. Психолог Рената Бахтеева в беседе с Aif.ru рассказала, как прийти к Новому году в хорошем настроении и без выгорания.

«Самый лучший подход — это выбрать золотую середину и начать подготовку где-то с середины декабря, с 15-го числа. Это позволит избежать эмоционального выгорания от месячного марафона. Также мы сохраним предвкушение праздника. Вот это вот ощущение радости, какой-то встречи с детством. Это такой будет классный контакт с внутренним ребёнком, потому что если мы пересытим его, то тогда и ощущение радости может пропасть. Ну и, конечно же, в середине месяца стоит начинать подготовку, чтобы избавить нас от стресса, всё сделать без спешки, чтобы не было также эмоционального и физического перегруза в том числе», — сказала эксперт.

Бахтеева посоветовала начинать подготовку к празднику в середине декабря. В это время стоит подвести итоги уходящего года, поставить себе новые цели, запланировать бюджет для покупки подарков и продумать организацию стола. Наполните дом праздничными ароматами: корица, мандарины, хвоя, выпечка. Пусть ощущение праздника приходит постепенно.

