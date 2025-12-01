Скидки
Врач рассказала, какие блюда могут вызывать ночные кошмары

Употребление определённых продуктов на ужин может не только нарушить сон, но и стать причиной ночных кошмаров. О потенциально опасных блюдах в беседе с NEWS.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, хотя прямая научная связь между конкретной едой и кошмарами не доказана, некоторые продукты могут косвенно влиять на качество сна через физический дискомфорт и изменение физиологических процессов.

«Блюда, богатые жирами, такие как жареное мясо, картофель фри или пицца, требуют больше времени для переваривания. Это может привести к дискомфорту в желудке, изжоге или несварению, что, в свою очередь, может нарушить сон», — пояснила Сухорукова.

Врач выделила несколько категорий продуктов, которых стоит избегать перед сном:

  • кофеиносодержащие: кофе, чай, шоколад и энергетики, которые являются стимуляторами и нарушают цикл сна;
  • острые блюда: они повышают температуру тела и ускоряют метаболизм, мешая засыпанию. Некоторые люди после их употребления видят более яркие и тревожные сны;
  • сладости: вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что может влиять на гормональный фон и нервную систему;
  • продукты, вызывающие вздутие: бобовые, капуста и газированные напитки;
  • молочные продукты: у людей с непереносимостью лактозы они могут вызвать дискомфорт в желудке.

Эксперт рекомендует ужинать за 2-3 часа до сна, чтобы дать организму время переварить пищу и обеспечить себе спокойный отдых без неприятных сновидений.

