Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала главные причины постоянного чувства голода

Психолог назвала главные причины постоянного чувства голода
Главные причины постоянного чувства голода
Аудио-версия:
Комментарии

Такое ощущение может быть вызвано не только недостатком еды, но и серьёзными физиологическими и психологическими причинами. О ключевых факторах, провоцирующих неукротимый аппетит, рассказала клинический и семейный психолог Полина Соболева.

Специалист выделила несколько групп причин. К физическим и метаболическим относятся дисбаланс сахара в крови и инсулинорезистентность. «Когда вы едите много простых углеводов, уровень сахара в крови резко подскакивает. Инсулин быстро загоняет сахар в клетки, его уровень в крови резко падает, вызывая новый, ещё более сильный приступ голода», — пояснила Соболева.

Также желание постоянно есть может сигнализировать о дефиците питательных веществ. Организм, не получая достаточно белка, клетчатки, полезных жиров или витаминов, пытается восполнить нехватку, требуя больше пищи. Недосып и обычное обезвоживание — ещё два частых фактора, нарушающих гормональную регуляцию аппетита.

Среди психологических причин эксперт выделила эмоциональное заедание стресса, скуки или тревоги, а также укоренившиеся пищевые привычки, такие как еда перед телевизором или за компанию.

Читайте также:
Психолог объяснила, почему во время стресса тянет на сладкое

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android