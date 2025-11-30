Психолог назвала главные причины постоянного чувства голода

Такое ощущение может быть вызвано не только недостатком еды, но и серьёзными физиологическими и психологическими причинами. О ключевых факторах, провоцирующих неукротимый аппетит, рассказала клинический и семейный психолог Полина Соболева.

Специалист выделила несколько групп причин. К физическим и метаболическим относятся дисбаланс сахара в крови и инсулинорезистентность. «Когда вы едите много простых углеводов, уровень сахара в крови резко подскакивает. Инсулин быстро загоняет сахар в клетки, его уровень в крови резко падает, вызывая новый, ещё более сильный приступ голода», — пояснила Соболева.

Также желание постоянно есть может сигнализировать о дефиците питательных веществ. Организм, не получая достаточно белка, клетчатки, полезных жиров или витаминов, пытается восполнить нехватку, требуя больше пищи. Недосып и обычное обезвоживание — ещё два частых фактора, нарушающих гормональную регуляцию аппетита.

Среди психологических причин эксперт выделила эмоциональное заедание стресса, скуки или тревоги, а также укоренившиеся пищевые привычки, такие как еда перед телевизором или за компанию.

