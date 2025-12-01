Терапевт предупредила о возможных рисках употребления кофе с корицей

Популярная добавка к кофе — корица — может нести потенциальные риски для здоровья печени при определённых условиях. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Как пояснила эксперт, опасность представляет не сама корица, а вещество кумарин, которое в больших дозах может оказывать токсическое действие на печень. Однако, чтобы достичь этого эффекта, добавку нужно употреблять в очень больших количествах.

Ключевое значение, по словам врача, имеет вид корицы. Настоящая цейлонская корица содержит мало кумарина, а вот более дешёвая и распространённая кассия — значительно больше. Согласно нормативам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, допустимая суточная доза кумарина составляет 0,1 мг на килограмм массы тела. Для человека весом 70 кг это около 7 мг в день.

«В одной чайной ложке молотой корицы кассии содержится от семи до 18 мг кумарина… Но кто в здравом уме делает это? Щепотка корицы в вашем капучино меньше одного грамма. Даже с кассией вы получите мизерную дозу кумарина, с которой ваша печень справится без проблем», — заключила гастроэнтеролог.

