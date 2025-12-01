Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Терапевт предупредила о возможных рисках употребления кофе с корицей

Терапевт предупредила о возможных рисках употребления кофе с корицей
Риски употребления кофе с корицей
Аудио-версия:
Комментарии

Популярная добавка к кофе — корица — может нести потенциальные риски для здоровья печени при определённых условиях. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Как пояснила эксперт, опасность представляет не сама корица, а вещество кумарин, которое в больших дозах может оказывать токсическое действие на печень. Однако, чтобы достичь этого эффекта, добавку нужно употреблять в очень больших количествах.

Ключевое значение, по словам врача, имеет вид корицы. Настоящая цейлонская корица содержит мало кумарина, а вот более дешёвая и распространённая кассия — значительно больше. Согласно нормативам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, допустимая суточная доза кумарина составляет 0,1 мг на килограмм массы тела. Для человека весом 70 кг это около 7 мг в день.

«В одной чайной ложке молотой корицы кассии содержится от семи до 18 мг кумарина… Но кто в здравом уме делает это? Щепотка корицы в вашем капучино меньше одного грамма. Даже с кассией вы получите мизерную дозу кумарина, с которой ваша печень справится без проблем», — заключила гастроэнтеролог.

Читайте также:
Кардиолог рассказала о самых опасных свойствах кофе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android