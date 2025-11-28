Скидки
Московский марафон — 2025 попал в Реестр рекордов России

Московский марафон — 2025 попал в Реестр рекордов России
Московский Марафон
Событие собрало 40 210 участников. В Реестр рекордов России попало сразу три достижения этого старта. Первый рекорд связан с масштабностью. Московский марафон признан самым крупным беговым событием страны в 2025 году.

В этом году Московский марафон стал рекордным по количеству финишёров на дистанции 42,2 км — 21 сентября 17 057 участников пришли к финишу. Это позволило Московскому марафону получить статус самого массового марафона страны.

Третий зарегистрированный рекорд касается дистанции 10 км. 20 сентября её успешно преодолели 23 153 спортсмена. Это сделало старт самым массовым забегом России на 10 км, который провели в одной локации.

