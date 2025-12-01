Скидки
Lifestyle Новости

Врач рассказал, как праздничные ели влияют на здоровье

Врач рассказал, как праздничные ели влияют на здоровье
Как ели влияют на здоровье
Не зря эксперты называют ели деревьями для биохакинга. Основатель Лондонской школы долголетия Мохаммед Энаят рассказал о пользе праздничной ёлки для здоровья. По его словам, живое дерево оказывает положительное влияние на органы дыхания и нервную систему.

«Аромат настоящей ёлки богат природными антимикробными соединениями, называемыми фитонцидами. Они активно поддерживают работу нашей нервной системы подобно медитации. Чувство умиротворения, которое вы испытываете, входя в комнату с елью, это стандартная биологическая реакция», — объяснил эксперт.

По словам врача, масла, выделяемые хвойными, через обонятельную систему проходят до лимбического мозга — центра, отвечающего за эмоции, память и регуляцию гормонов стресса.

