Гастроэнтеролог назвала главные опасности Рождественского поста

Рождественский пост, который начался 28 ноября и продлится до 6 января, является серьёзным испытанием для организма. Резкий отказ от мяса, молочных продуктов и яиц на 40 дней может привести к дефициту жизненно важных веществ и обострению хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

С одной стороны, постный рацион, богатый клетчаткой и антиоксидантами, благотворно влияет на пищеварение и микрофлору кишечника. Однако главная опасность, по словам эксперта, кроется в резком дефиците белка, кальция, омега-жирных кислот, а также железа и витамина B12, которые сложно получить в достатке из растительной пищи.

«Дефицит этих веществ может привести к слабости, головокружениям, снижению иммунитета и даже развитию анемии — состояния, при котором органы испытывают кислородное голодание», — подчёркивает Екатерина Кашух.

Особую осторожность врач рекомендует соблюдать нескольким группам: детям и подросткам, чей организм активно растёт и нуждается в животном белке, беременным и кормящим женщинам, от питания которых зависит здоровье ребёнка, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, анемией, эндокринными нарушениями и ослабленным иммунитетом.

Пост — это не лечебная диета, подчёркивает эксперт. Если вы чувствуете сильную слабость, сонливость, проблемы с кожей или концентрацией — это сигнал пересмотреть рацион или обратиться к врачу. Идеально перед началом поста сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

