Lifestyle Новости

Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале декабря

Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале декабря
Синоптик рассказала о погоде в Москве
Комментарии

Начало декабря в столице больше будет напоминать позднюю осень, чем зиму. Как рассказала в беседе с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова, первые пять дней месяца пройдут без резких температурных скачков и существенных осадков.

Погоду в столичном регионе будет определять обширный антициклон, который принесёт преимущественно облачную, но сухую погоду. «О снеге вопрос не стоит», — подчеркнула синоптик.

По ночам столбики термометров будут держаться в пределах 0 °C, днём — от 0 до +3 °C. В утренние и вечерние часы возможны туманы и слабая морось, вызванные небольшим ночным похолоданием.

Характер погоды больше будет соответствовать концу октября — началу ноября, отметила Позднякова.

Комментарии
