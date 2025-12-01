Скидки
Lifestyle Новости

Психолог перечислила причины новогодней хандры

Часто мы сами доводим себя до подавленного состояния. Психолог Марианна Абравитова объяснила, откуда берётся новогодняя хандра. По её словам, причина кроется в завышенных ожиданиях от праздника. Кто-то рисует себе яркие картинки застолья, кто-то надеется, что ему вручат гору подарков.

Если на деле всё выходит иначе, у человека возникает ощущение незавершённости и чувство того, что у других праздник получился куда более удачным.

«Когда праздник не оправдывает завышенных ожиданий, наступают пустота и грусть. Тут и финансовое давление, и потребительская гонка. Это тоже вызывает огромный стресс. Люди тратят сбережения и уходят в долги, чтобы соответствовать», — сказала эксперт.

