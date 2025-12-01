Красная или чёрная: нутрициолог рассказала, какая икра полезнее

Это один из главных деликатесов новогоднего стола. Специалист по питанию Виктория Малеева в разговоре с aif.ru объяснила, какая игра полезнее: красная или чёрная.

По объективным показателям питательной ценности лидером является чёрная икра. Она содержит рекордное количество омега-3 жирных кислот, а по концентрации белка и незаменимых аминокислот опережает красную, отметила эксперт. Также чёрная икра богата йодом, фосфором и железом.

Однако красная икра — достойный и более доступный конкурент. Разница в содержании омега-3 и витаминов не столь велика, а уникальным преимуществом красной икры является лецитин, который поддерживает нервную систему, работу печени и когнитивные функции.

При покупке деликатесов эксперт советует быть внимательным: чёрную икру стоит приобретать только в проверенных местах из-за риска подделки, а при выборе красной — изучать состав на банке, избегая избытка соли и консервантов.

Читайте также: Эксперт спрогнозировала рост цен на красную икру и рыбу к Новому году

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.