Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Невролог рассказала, сколько килограммов можно сбросить при прогулках с собакой

Невролог рассказала, сколько килограммов можно сбросить при прогулках с собакой
Прогулки с собакой помогают сбросить вес
Комментарии

Регулярные прогулки с собакой могут стать эффективным способом не только снизить уровень стресса, но и постепенно избавиться от лишнего веса. Об этом в беседе с Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, ежедневная часовая активная прогулка с питомцем сжигает до 400 ккал. Полчаса ходьбы — это около 150 ккал, а час — до 400 ккал. Этого достаточно для постепенного снижения веса на 5-7 кг за год без строгих диет, пояснила врач. Для контроля нагрузки она рекомендует использовать фитнес-трекеры.

Кроме физической активности, питомцы оказывают мощную психологическую поддержку. Поглаживание животных стимулирует выработку гормона спокойствия окситоцина и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Для людей, склонных к депрессивным состояниям, общение с домашним питомцем может стать мощным источником безусловной поддержки и мотивации, отметила Демьяновская.

Читайте также:
Диетолог назвала «полезные» продукты, мешающие похудеть

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android