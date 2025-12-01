Невролог рассказала, сколько килограммов можно сбросить при прогулках с собакой

Регулярные прогулки с собакой могут стать эффективным способом не только снизить уровень стресса, но и постепенно избавиться от лишнего веса. Об этом в беседе с Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, ежедневная часовая активная прогулка с питомцем сжигает до 400 ккал. Полчаса ходьбы — это около 150 ккал, а час — до 400 ккал. Этого достаточно для постепенного снижения веса на 5-7 кг за год без строгих диет, пояснила врач. Для контроля нагрузки она рекомендует использовать фитнес-трекеры.

Кроме физической активности, питомцы оказывают мощную психологическую поддержку. Поглаживание животных стимулирует выработку гормона спокойствия окситоцина и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Для людей, склонных к депрессивным состояниям, общение с домашним питомцем может стать мощным источником безусловной поддержки и мотивации, отметила Демьяновская.

