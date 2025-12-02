Синоптик рассказал, будет ли снег на Новый год в Москве

В столице наблюдается аномальное тепло. Тем не менее жители Москвы и Подмосковья встретят наступающий Новый год с традиционным снежным покровом и небольшими морозами. Об этом «Абзацу» сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, устойчивый снежный покров в столичном регионе пока не сформируется — до 7–8 декабря осадков в виде снега не ожидается. Граница снега сейчас проходит севернее, по территориям Ленинградской, Новгородской и Ярославской областей.

Однако к праздничной ночи ситуация изменится: «Предварительно, на Новый год ожидается небольшой морозец: -4…-5 °C. И снег будет», — заверил синоптик.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.