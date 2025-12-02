Скидки
В Москве набирает популярность фитнес-клуб для интровертов

Попасть туда на тренировку можно даже ночью. Московский стартап развивает необычную спортивную тему — фитнес-клубы для интровертов. Суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность заниматься людям, которые по каким-то причинам стесняются или просто не хотят пересекаться на тренировках с другими.

В распоряжение интровертов предоставляются отдельные капсулы со всем необходимым инвентарём. В таком формате получится сделать полноценную силовую тренировку или кардио.

Забронировать кабинку для занятий можно через мессенджер, поэтому не придётся общаться даже с администратором. Прийти на тренировку можно в любое время суток.

